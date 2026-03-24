Was steckt hinter „Casus Kultur“? Neue Reihe startet in Mühlau mit Musik, Lesung, Kabarett und Comedy

Chemnitz Umland
Im Landgasthof Linde in Mühlau startet im April die neue Reihe „Casus Kultur“. Veranstalter Pascal Köhler will damit ein Format etablieren, das es in Burgstädt und Umgebung bisher nicht gibt.
Pascal Köhler ist in Burgstädt und Umgebung bislang vor allem als Organisator großer und geselliger Veranstaltungen bekannt. Oktoberfest, Dorfpartys oder 80er-Jahre-Revivals gehören zu dem, was er mit seiner Agentur „Casus Events“ in den vergangenen Jahren auf die Beine gestellt hat. Nun will er mit einem neuen Format bewusst eine andere...
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