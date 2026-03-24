Was steckt hinter „Casus Kultur“? Neue Reihe startet in Mühlau mit Musik, Lesung, Kabarett und Comedy

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Pascal Köhler (l.), Initiator der Reihe „Casus Kultur“, und Mario Windrich vom Kulturverein Linde Mühlau werben mit Flyern für die neue Veranstaltungsreihe.
Pascal Köhler (l.), Initiator der Reihe „Casus Kultur“, und Mario Windrich vom Kulturverein Linde Mühlau werben mit Flyern für die neue Veranstaltungsreihe. Foto: Ralf Jerke
Ralf Fischer aus Königshain bringt Songs von Bob Dylan auf die Bühne. Mit seinem Tribute-Programm eröffnet er am 2. April die neue Reihe „Casus Kultur“ in der Mühlauer „Linde“.
Ralf Fischer aus Königshain bringt Songs von Bob Dylan auf die Bühne. Mit seinem Tribute-Programm eröffnet er am 2. April die neue Reihe „Casus Kultur“ in der Mühlauer „Linde“. Foto: Ralf Jerke
Im Landgasthof „Linde“ in Mühlau startet im April die neue Veranstaltungsreihe „Casus Kultur“. Der Saal des Hauses bietet Platz für rund 140 Besucher.
Im Landgasthof „Linde“ in Mühlau startet im April die neue Veranstaltungsreihe „Casus Kultur“. Der Saal des Hauses bietet Platz für rund 140 Besucher. Foto: Ralf Jerke
Pascal Köhler (l.), Initiator der Reihe „Casus Kultur“, und Mario Windrich vom Kulturverein Linde Mühlau werben mit Flyern für die neue Veranstaltungsreihe.
Pascal Köhler (l.), Initiator der Reihe „Casus Kultur“, und Mario Windrich vom Kulturverein Linde Mühlau werben mit Flyern für die neue Veranstaltungsreihe. Foto: Ralf Jerke
Ralf Fischer aus Königshain bringt Songs von Bob Dylan auf die Bühne. Mit seinem Tribute-Programm eröffnet er am 2. April die neue Reihe „Casus Kultur“ in der Mühlauer „Linde“.
Ralf Fischer aus Königshain bringt Songs von Bob Dylan auf die Bühne. Mit seinem Tribute-Programm eröffnet er am 2. April die neue Reihe „Casus Kultur“ in der Mühlauer „Linde“. Foto: Ralf Jerke
Im Landgasthof „Linde“ in Mühlau startet im April die neue Veranstaltungsreihe „Casus Kultur“. Der Saal des Hauses bietet Platz für rund 140 Besucher.
Im Landgasthof „Linde“ in Mühlau startet im April die neue Veranstaltungsreihe „Casus Kultur“. Der Saal des Hauses bietet Platz für rund 140 Besucher. Foto: Ralf Jerke
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Was steckt hinter „Casus Kultur“? Neue Reihe startet in Mühlau mit Musik, Lesung, Kabarett und Comedy
Von Ralf Jerke
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Im Landgasthof Linde in Mühlau startet im April die neue Reihe „Casus Kultur“. Veranstalter Pascal Köhler will damit ein Format etablieren, das es in Burgstädt und Umgebung bisher nicht gibt.

Pascal Köhler ist in Burgstädt und Umgebung bislang vor allem als Organisator großer und geselliger Veranstaltungen bekannt. Oktoberfest, Dorfpartys oder 80er-Jahre-Revivals gehören zu dem, was er mit seiner Agentur „Casus Events“ in den vergangenen Jahren auf die Beine gestellt hat. Nun will er mit einem neuen Format bewusst eine andere...
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