MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Wasserrohrbruch im Chemnitzer Zentrum: Störung dauert wohl länger

Ein Bauarbeiter im ausgehobenen Loch rund um die geplatzte Leitung auf der Theaterstraße.
Ein Bauarbeiter im ausgehobenen Loch rund um die geplatzte Leitung auf der Theaterstraße. Bild: Christian Mathea
Anwohner Marcel und Yvonne Richter nutzen einen Trinkwassertanker von Eins-Energie.
Anwohner Marcel und Yvonne Richter nutzen einen Trinkwassertanker von Eins-Energie. Bild: Harry Haertel
Ein Bauarbeiter im ausgehobenen Loch rund um die geplatzte Leitung auf der Theaterstraße.
Ein Bauarbeiter im ausgehobenen Loch rund um die geplatzte Leitung auf der Theaterstraße. Bild: Christian Mathea
Anwohner Marcel und Yvonne Richter nutzen einen Trinkwassertanker von Eins-Energie.
Anwohner Marcel und Yvonne Richter nutzen einen Trinkwassertanker von Eins-Energie. Bild: Harry Haertel
Update
Chemnitz
Wasserrohrbruch im Chemnitzer Zentrum: Störung dauert wohl länger
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Etwa 100 Personen sind aktuell von einem Wasserrohrbruch auf der Theaterstraße betroffen. Für Anwohner steht ein Trinkwassertanker zur Verfügung.

Die Theaterstraße ist zwischen Hartmannstraße und Kaßbergauffahrt einspurig gesperrt. Es herrscht Rutschgefahr. Grund ist ein Wasserrohrbruch. Betroffen sind laut Sprecherin von Eins-Energie die Hausnummern Theaterstraße 36a bis 58. Seit den frühen Morgenstunden wird bei Minusgraden an der Schadensbeseitigung gearbeitet. Eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:35 Uhr
2 min.
Aktivisten: Mindestens 65 Tote nach Demonstrationen im Iran
Die Proteste begannen Ende Dezember, ausgelöst durch eine massive Wirtschaftskrise und einen plötzlichen Absturz der iranischen Währung Rial.
Die iranische Führung versucht, die landesweiten Proteste herunterzuspielen. Aktivisten sprechen dagegen von Dutzenden Toten, Hunderten Verletzten und Tausenden Festnahmen.
13:36 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 10.01.2026
 12 Bilder
Eine Frau läuft am verschneiten Elbufer vor der historischen Altstadtkulisse in Dresden Ski
09.01.2026
2 min.
Andy Borg ist mit seiner Show zu Gast in Freiberg
Schlagerstar Andy Borg ist am Sonnabend live im Tivoli Freiberg zu Gast.
Schlagerstar Andy Borg kommt nach Freiberg. Mit ihm auf der Bühne stehen Madlen Rausch und Chris Andrews. Die Show verspricht einen Nachmittag voller Musik und Spaß.
Mathias Herrmann
07:22 Uhr
3 min.
Sturmtief „Elli“ in Chemnitz: Gesperrte Straßen und nicht bediente Haltestellen
Der Busverkehr war am Freitag in Chemnitz an mehreren Orten eingeschränkt.
Das Wetter wirkt sich zunehmend auf den Chemnitzer Alltag aus. Erste Straßen sind nicht mehr befahrbar. Tierpark und Wildgatter bleiben geschlossen.
Christian Mathea
09.01.2026
3 min.
Vermisstensuche am Fichtelberg: So gefordert sind die Oberwiesenthaler Bergretter
Der Montag ist für die Oberwiesenthaler Bergwacht der Tag mit den meisten Einsätzen gewesen.
Seit anderthalb Wochen läuft der Skibetrieb in Sachsens höchstgelegenem Skigebiet. Dass es Ehrenamtliche sind, die Schürfwunden und Frakturen erstversorgen, wissen wohl die Wenigsten. Und dann gibt es noch besondere Fälle.
Katrin Kablau
24.12.2025
1 min.
Auto-Einbrecher auf frischer Tat in Chemnitz gestellt
Die Polizei konnte den Einbrecher in der Nacht stellen.
Anwohner hatten den 27-Jährigen beobachtet, wie er Scheiben von Fahrzeugen in Ebersdorf einschlug.
Christian Mathea
Mehr Artikel