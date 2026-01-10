Wasserrohrbruch im Chemnitzer Zentrum: Störung dauert wohl länger

Chemnitz
Etwa 100 Personen sind aktuell von einem Wasserrohrbruch auf der Theaterstraße betroffen. Für Anwohner steht ein Trinkwassertanker zur Verfügung.
Die Theaterstraße ist zwischen Hartmannstraße und Kaßbergauffahrt einspurig gesperrt. Es herrscht Rutschgefahr. Grund ist ein Wasserrohrbruch. Betroffen sind laut Sprecherin von Eins-Energie die Hausnummern Theaterstraße 36a bis 58. Seit den frühen Morgenstunden wird bei Minusgraden an der Schadensbeseitigung gearbeitet. Eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.