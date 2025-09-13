Wasserschloß Klaffenbach wird zum Gastgeber für einen Mittelaltermarkt

Zwei Tage lang können Freunde des Mittelalters einen Markt umgeben vom Flair eines historischen Ensembles besuchen.
Das Wasserschloß Klaffenbach am Wasserschloßweg 6 wird am 13. und 14. September zum Gastgeber für einen Mittelaltermarkt. Laut Veranstalter erwartet die Besucher ein Angebot von Feldschmiede, Textilien, Schmuck, Töpferei sowie Lederwaren. Zudem reisen Spielleute und Ritter an. Für Kinder steht ein Handkurbel-Karussell bereit, es gibt eine Bogen- und Armbrustschießbahn sowie Bastelangebote. Als Getränke werden Fassbier, Met, Obstweine, Most und Absinth serviert. Für den Hunger gibt es beispielsweise gebratene Schweinswürste. Am Samstag beginnt der Markt um 12 und endet um 23 Uhr. Am Sonntag startet die Veranstaltung um 12 und endet um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro, für Kinder ab 12 Jahren 5 Euro, und ist für Kinder bis 12 Jahren frei. (reu)