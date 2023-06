We Parapom: Programmdirektor der Kulturhauptstadt nennt konkrete Gründe für Absage

Es sei absolut nicht zu akzeptieren, dass das Kunstprojekt "We Parapom" verhindert wird. Es mitten im Entstehungsprozess "ohne jede Begründung" zu stoppen, sei schändlich. Damit werde ein weiterer Schatten auf die Stadt Chemnitz geworfen. So steht es in einem offenen Brief in englischer Sprache, den 20 Künstler und Künstlerinnen aus verschiedenen...