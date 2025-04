Wechsel bei der Linken im Chemnitzer Stadtrat

Carolin Juler scheidet aus beruflichen Gründen aus dem Gremium aus. Für sie rückt ein erfahrender Stadtrat nach.

Carolin Juler (Linke) scheidet aus ihrem Mandat im Chemnitzer Stadtrat aus. Das teilte Linken-Fraktionschefin Susann Schaper am Donnerstag mit. Nach sechs Jahren im Stadtrat verlasse die 27-Jährige Chemnitz aus beruflichen Gründen. Sie habe sich mit viel Herzblut in den Bereichen Migration, Gleichstellung und Kultur eingesetzt, so Schaper....