Wechsel bei Eins-Energie in Chemnitz: Kaufmännischer Geschäftsführer verlässt Unternehmen

Zum März 2026 wird in der Unternehmensleitung ein Posten frei.

Martin Ridder, kaufmännischer Geschäftsführer des Unternehmens Eins-Energie, wird die GmbH zum 31. März 2026 verlassen. Das teilt das Unternehmen mit. Ridder gehe auf persönlichen Gründen und wolle sich neuen Aufgaben stellen. „Der Schritt erfolgt in bestem gegenseitigem Einvernehmen“, heißt es in der Mitteilung.