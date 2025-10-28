Wegen Automatensprengern: Sparkasse Chemnitz schränkt Öffnungszeiten für SB-Foyers ein

Chemnitz
Geldautomaten sind ein beliebtes Ziel von Kriminellen. Die Sparkasse Chemnitz erhöht daher nun ihre Sicherheitsvorkehrungen und schließt in der Nacht viele Standorte. Einige bleiben aber offen.
Zum Schutz vor Automatensprengungen schließt die Sparkasse Chemnitz ab 3. November sieben SB-Foyers in der Nacht. Von 23 bis 5 Uhr bleiben die Räume verschlossen, um Angriffe und Beschädigungen an Geldautomaten zu verhindern. Betroffen sind Standorte in Chemnitz, Limbach-Oberfrohna, Hohenstein-Ernstthal, Glauchau und Meerane. „Seit Jahren ist...
