  • Wegen Baustellen: Wo die City-Bahn Chemnitz im Oktober nicht fährt

Die City-Bahn Chemnitz wartet im Oktober ihr Schienennetz. Das führt zu Behinderungen.
Die City-Bahn Chemnitz wartet im Oktober ihr Schienennetz. Das führt zu Behinderungen. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Chemnitz
Wegen Baustellen: Wo die City-Bahn Chemnitz im Oktober nicht fährt
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Die City-Bahn Chemnitz nutzt die Herbstferien, um das Streckennetz zu warten. Welche Linien von wann bis wann betroffen sind.

Nutzer der City-Bahn-Linien von und nach Chemnitz müssen sich im Oktober auf Behinderungen einstellen. Wegen Routinearbeiten werden einzelne Streckenabschnitte punktuell gesperrt, teilt das Unternehmen mit. Zuerst betroffen ist die Linie C15, auf der vom 6. bis 10. Oktober zwischen Hainichen und Niederwiesa Schienenersatzverkehr fährt. Am 13....
