Wegen vieler Kulturveranstaltungen: Reiseportal sieht Chemnitz als Winter-Trendziel

Das Unternehmen Tripz.de hat alle deutschen Großstädte anhand ihres Kulturangebots pro Einwohner eingestuft. Chemnitz landet auf Rang 2 – weit vor Leipzig und Dresden.

Zweifelhafte Rankings gibt es en masse. Erst kürzlich kürte die Online-Plattform Casino.org Chemnitz zu einer der langweiligsten Städte Deutschlands. In die Bewertung flossen neben der Anzahl von Musikevents zweifelhafte Faktoren ein wie die Anzahl von Tattoostudios und besonderer, aber unbekannter Restaurants.