Weihnachten für jeden: Limbach-Oberfrohnaer suchen Geschenke für Bedürftige

Jedes Jahr findet in Limbach-Oberfrohna eine Weihnachtsfeier für sozial Bedürftige statt. Um jedem eine Freude machen zu können, sind die Organisatoren noch auf der Suche nach Geschenkespenden.

Ausschweifende Weihnachtsfeiertage und zahlreiche Geschenke unter dem Baum gibt es nicht für jeden. Besonders für Menschen, die alleine oder in finanziell angespannten Verhältnissen leben, können die Feiertage zur Herausforderung werden. Die Kirchgemeinde Limbach-Kändler hat deswegen 2006 die Weihnachtsfeier für sozial bedürftige Menschen... Ausschweifende Weihnachtsfeiertage und zahlreiche Geschenke unter dem Baum gibt es nicht für jeden. Besonders für Menschen, die alleine oder in finanziell angespannten Verhältnissen leben, können die Feiertage zur Herausforderung werden. Die Kirchgemeinde Limbach-Kändler hat deswegen 2006 die Weihnachtsfeier für sozial bedürftige Menschen...