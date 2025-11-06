Weil Parken in Limbach-Oberfrohna bald kosten soll: Händler schlagen Alarm

Chemnitz Umland
Dass man in der Innenstadt kostenlos parken kann, ist ein Privileg, mit dem es bald vorbei sein könnte. Das Rathaus arbeitet an Plänen für Parkgebühren. Der Handels- und Gewerbeverein protestiert. Einige Händler ziehen bereits Konsequenzen.
Wer im Stadtzentrum von Limbach-Oberfrohna einkaufen gehen möchte und dafür mit dem Auto anreist, kann das zwar zeitlich begrenzt, aber kostenlos auf öffentlichen Parkplätzen abstellen. Das könnte sich in Zukunft aber ändern. Das Rathaus erarbeitet derzeit Pläne, um Parkgebühren in Limbach-Oberfrohna einzuführen. „Angesichts der...
