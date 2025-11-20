Weiterbau des Chemnitzer Südrings auf der Kippe?

Chemnitz
Wenn die seit Jahren andauernden Planungen nicht bald abgeschlossen werden, könnte es für die Verlängerung nach Ebersdorf kein Geld aus Berlin mehr geben, warnt der frühere Bundestagsabgeordnete Detlef Müller (SPD).
Der Südring gehört in Chemnitz wichtigsten Verkehrsadern der Stadt. Vierspurig ausgebaut, verbindet er im Süden von Chemnitz mehrere Bundesstraßen und wichtige Transitstrecken von und nach Tschechien mit den Autobahnen A 4 und A 72. Zugleich entlastet er das Zentrum von Chemnitz von unnötigem Durchgangsverkehr.
