Weitere Straßen auf Chemnitzer Kaßberg mit Halteverbot

Chemnitz
An der Henriettenstraße und der Andréstraße kann derzeit abschnittsweise nicht geparkt werden. Aber die Beschränkung gilt nur tagsüber.
Der von Stellplätzen für Autos nicht gerade üppig bestückte Chemnitzer Stadtteil Kaßberg durchlebt mit dem Wegfall von Parkflächen an der Franz-Mehring-Straße und Barbarossastraße gerade schwierige Zeiten. An der Barbarossastraße werden Fernwärmeleitungen verlegt, an der Franz-Mehring-Straße braucht es mehr Platz für den...
