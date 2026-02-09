Wenn die Stadtbibliothek zweimal klingelt: Chemnitzer Senioren können sich Bücher jetzt auch liefern lassen

Chemnitzer und Chemnitzerinnen, die über 80 sind oder mit Pflegegrad, die gern lesen oder Hörbücher hören, können auf einen neuen Service setzen. So funktioniert es.

Die Stadtbibliothek Chemnitz bietet ab sofort einen kostenfreien Lieferservice für alle an, die aufgrund von hohem Alter oder eingeschränkter Mobilität nicht mehr selbst die Bibliotheken im Stadtgebiet besuchen können. Das teilt die Pressestelle der Stadt in dieser Woche mit. Bibliotheksboten bringen für diese Personen dann einmal im Monat...