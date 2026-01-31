Wenn die Trauerfeier aus dem Ruder läuft, wird’s lustig im Fritz Theater Chemnitz

Chemnitz
Die Komödie ist am Samstag, 31. Januar, und an fünf weiteren Tagen zu erleben.
Der Tod ist nie schön, aber es gibt Schlimmeres, als mit 94 Jahren friedlich einzuschlafen. Zum Beispiel eine Trauerfeier, die völlig aus dem Ruder gerät. Der Text auf der Trauerschleife sorgt für Irritation, und es gibt eine erhitzte Debatte, in der all die aktuellen Fragen und Verletzungen rund um die Themen Gendern, Wokeness und Political...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.