Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • „Wenn Du diese Zeile erhältst, sind wir nicht mehr in Chemnitz“: Stolpersteine erinnern jüdischen Kaufhaus-Mitarbeiter

Erich Jacoby kam 1927 nach Chemnitz und arbeitete im Kaufhaus Tietz.
Erich Jacoby kam 1927 nach Chemnitz und arbeitete im Kaufhaus Tietz. Bild: /Collage: Seidel (Archiv)/Sammlung Nitsche
Erich Jacoby kam 1927 nach Chemnitz und arbeitete im Kaufhaus Tietz.
Erich Jacoby kam 1927 nach Chemnitz und arbeitete im Kaufhaus Tietz. Bild: /Collage: Seidel (Archiv)/Sammlung Nitsche
Chemnitz
„Wenn Du diese Zeile erhältst, sind wir nicht mehr in Chemnitz“: Stolpersteine erinnern jüdischen Kaufhaus-Mitarbeiter
Von Jürgen Nitsche
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

30 Stolpersteine werden am Samstag in Chemnitz verlegt. Mehr als 300 gibt es schon. Einer ist Erich Jacoby und ein weiterer seiner Ehefrau gewidmet. Das ist ihre Geschichte.

Anlässlich der Eröffnung des Kulturkaufhauses „Das Tietz“ 2004 erschien ein Buch, in dem die Geschichte des Hauses dargestellt wurde. Das Ereignis wurde damals zum Anlass genommen, um Gerhard Jacoby, den Sohn eines leitenden Mitarbeiters, zu bitten, eine „Erinnerung“ aufzuschreiben. Das tat er: „Neulich bekam ich das Buch DAStietz zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.08.2025
9 min.
Der Deutsch-Israelin Nirit Sommerfeld gehört ein kleines Stück der Chemnitzer City: Dessen Geschichte will sie zurück
Nirit Sommerfeld in ihrem Café Julius im Archäologiemuseum Smac, dem ehemaligen Kaufhaus Schocken.
Nirit Sommerfeld ist Schauspielerin, Musikerin, Friedensaktivistin und neuerdings auch Autorin. Warum die Deutsch-Israelin sich in Chemnitz wohlfühlt.
Maurice Querner
08:30 Uhr
4 min.
„In 80 Minuten um die Welt": Junge Musiker erobern die Freiberger Nikolaikirche
Dorothee Binnig (Leiterin) Peter Merker (Vorstand) und Cora Lantzsch (v. l). organisieren und leiten die New Generation.
Wenn am Wochenende "Spiel mir das Lied vom Tod" in der Nikolaikirche Freiberg erklingt, dann ist die New Generation der Oederaner Blasmusikanten auf einer musikalischen Reise um die Welt.
Mathias Herrmann
08:30 Uhr
2 min.
Aumovio wegen Abspaltung von Continental kurz im Dax
Der Autozulieferer Aumovio geht an die Börse.
Contis Autozuliefergeschäft gilt als Sorgenkind und schrieb in den vergangenen Jahren immer wieder rote Zahlen. Als eigenständiges Unternehmen soll es nun besser laufen.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
17.09.2025
4 min.
Einst Vorreiter, jetzt Nachzügler: Warum gibt es in Zwickau so wenige Stolpersteine?
Zwei Stolpersteine am Alten Steinweg in Zwickau erinnern an die jüdische Familie Hausmann.
In der Stadt wurde einst der erste Stolperstein Ostdeutschlands verlegt. Doch inzwischen ist Zwickau ins Hintertreffen geraten. Engagierte Einwohner erklären, woran das liegen könnte.
Leona Müller
Mehr Artikel