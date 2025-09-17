„Wenn Du diese Zeile erhältst, sind wir nicht mehr in Chemnitz“: Stolpersteine erinnern jüdischen Kaufhaus-Mitarbeiter

30 Stolpersteine werden am Samstag in Chemnitz verlegt. Mehr als 300 gibt es schon. Einer ist Erich Jacoby und ein weiterer seiner Ehefrau gewidmet. Das ist ihre Geschichte.

Anlässlich der Eröffnung des Kulturkaufhauses „Das Tietz" 2004 erschien ein Buch, in dem die Geschichte des Hauses dargestellt wurde. Das Ereignis wurde damals zum Anlass genommen, um Gerhard Jacoby, den Sohn eines leitenden Mitarbeiters, zu bitten, eine „Erinnerung" aufzuschreiben. Das tat er: „Neulich bekam ich das Buch DAStietz zu...