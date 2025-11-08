Wer quakt denn da?: Chemnitzer Mini-Frösche mit Mini-Nachwuchs

Die Tiere aus Madagaskar sind akut vom Aussterben bedroht. Dabei sind sie gerade einmal so groß wie eine 2-Euro-Münze. Nun ist dem Tierpark die Nachzucht gelungen.

