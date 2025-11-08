Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz
  • Wer quakt denn da?: Chemnitzer Mini-Frösche mit Mini-Nachwuchs

Ein Grünes Buntfröschchen aus dem Chemnitzer Tierpark.
Ein Grünes Buntfröschchen aus dem Chemnitzer Tierpark. Bild: Saskia Quinger/Tierpark
Ein Grünes Buntfröschchen aus dem Chemnitzer Tierpark.
Ein Grünes Buntfröschchen aus dem Chemnitzer Tierpark. Bild: Saskia Quinger/Tierpark
Chemnitz
Wer quakt denn da?: Chemnitzer Mini-Frösche mit Mini-Nachwuchs
Von Denise Märkisch
Die Tiere aus Madagaskar sind akut vom Aussterben bedroht. Dabei sind sie gerade einmal so groß wie eine 2-Euro-Münze. Nun ist dem Tierpark die Nachzucht gelungen.

Schon der Name dieser Amphibienart sagt einiges über die Größe aus. In der Natur würde man sie leicht übersehen. Gerade einmal 22 bis 30 Millimeter sind die Grünen Buntfröschchen groß. Dem Chemnitzer Tierpark ist nun ein Zuchterfolg gelungen. Die Mini-Frösche haben Nachwuchs bekommen. Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz, heißt es...
