Wer war der „sächsische Chagall“? Jubiläum einer fast Vergessenen aus Chemnitz

Am 4. Oktober wäre die in Chemnitz geborene Künstlerin Elisabeth Ahnert 140 Jahre alt geworden. Der Bildhauer Erik Neukirchner ehrt sie mit einer Ausstellung und einem Konzert.

Eine Straße wurde in Chemnitz noch nicht nach ihr benannt, obwohl das schon einmal geplant war. Auch sonst erinnert kaum etwas an die am 4. Oktober 1885 als Tochter des Tapetenzeichners und Händlers Friedrich August Röth und seiner Frau Marie in Chemnitz geborene Elisabeth Ahnert. Anders in Ehrenfriedersdorf, wo die Malerin und...