Wertstoffhöfe in Chemnitz bleiben am Mittwoch geschlossen

ASR begründet die Schließung mit Schulungsmaßnahmen.

Chemnitz. Es gibt fünf Wertstoffhöfe im Chemnitzer Stadtgebiet: an der Blankenburgstraße 62, an der Straße Usti nad Labem 30, am Weißen Weg, an der Jägerschlößchenstraße 15a sowie an der Kalkstraße 47. Am Mittwoch sind alle fünf Wertstoffhöfe aufgrund einer Schulungsmaßnahme ganztägig geschlossen. Das teilt das städtische Abfallunternehmen ASR mit.

Ansonsten sind die regulären Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 18 Uhr, Mittwoch von 10 bis 19 Uhr und Samstag von 7 bis 15 Uhr.

Kostenlos abgeben können Einwohner von Chemnitz in den Wertstoffhöfen alles von Altmedikamenten über Haushaltstechnik bis zu alten Möbeln. (cma)