Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Wertstoffhöfe in Chemnitz bleiben am Mittwoch geschlossen

Am Mittwoch sind alle Wertstoffhöfe in Chemnitz geschlossen.
Am Mittwoch sind alle Wertstoffhöfe in Chemnitz geschlossen. Bild: Carsten Koall/dpa
Am Mittwoch sind alle Wertstoffhöfe in Chemnitz geschlossen.
Am Mittwoch sind alle Wertstoffhöfe in Chemnitz geschlossen. Bild: Carsten Koall/dpa
Chemnitz
Wertstoffhöfe in Chemnitz bleiben am Mittwoch geschlossen
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

ASR begründet die Schließung mit Schulungsmaßnahmen.

Chemnitz.

Es gibt fünf Wertstoffhöfe im Chemnitzer Stadtgebiet: an der Blankenburgstraße 62, an der Straße Usti nad Labem 30, am Weißen Weg, an der Jägerschlößchenstraße 15a sowie an der Kalkstraße 47. Am Mittwoch sind alle fünf Wertstoffhöfe aufgrund einer Schulungsmaßnahme ganztägig geschlossen. Das teilt das städtische Abfallunternehmen ASR mit.

Ansonsten sind die regulären Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 18 Uhr, Mittwoch von 10 bis 19 Uhr und Samstag von 7 bis 15 Uhr.

Kostenlos abgeben können Einwohner von Chemnitz in den Wertstoffhöfen alles von Altmedikamenten über Haushaltstechnik bis zu alten Möbeln. (cma)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
09:17 Uhr
2 min.
EU-Automarkt wächst im Oktober - Absatz von Tesla bricht ein
Der Automarkt in der EU hat im Oktober wieder zugelegt (Archivbild)
Die kriselnde Autobranche hat in Europa wieder deutlich zugelegt. Während viele deutsche Hersteller Zuwächse verbuchen, geht es bei Tesla weiter bergab.
09:09 Uhr
1 min.
Einbruch auf Firmengelände
Die Polizei wurde am Montag alarmiert. (Symbolbild)
Ein Betrieb in Radibor wird Ziel eines Einbruchs: Zwei teure Fahrzeuge verschwinden spurlos.
17:00 Uhr
1 min.
Chemnitz: Entsorger gibt Tipps zur Wiederverwertung von Elektroaltgeräten
Ein Elektroschrott-Container im Stadtgebiet von Chemnitz.
Am 25. und 27. November informiert der Chemnitzer Entsorgungsbetrieb ASR über die Möglichkeiten der Abgabe von Elektroschrott.
Uwe Rechtenbach
07.11.2025
1 min.
Wertstoffhof in Chemnitz für eine Woche geschlossen
Ein Mitarbeiter des ASR auf einem Wertstoffhof. Der Hof an der Kalkstraße bleibt vom 10. bis 15. November geschlossen.
Der Hof an der Kalkstraße im Stadtteil Rottluff bleibt kommende Woche geschlossen. Diese Ausweichstandorte gibt es.
Benjamin Lummer
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
Mehr Artikel