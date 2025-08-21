Wichtige Hauptstraße in Limbach-Oberfrohna wird gesperrt

Chemnitz Umland
Wegen der Verlegung von Trinkwasserleitungen ist die Straße des Friedens ab Montag nicht befahrbar. Wie lange dauern die Arbeiten?
Die Straße des Friedens in Limbach-Oberfrohna wird ab dem 25. August für zwei Wochen gesperrt. Betroffen ist die Kreuzung Industriestraße/Karlstraße. Im Zuge des Ausbaus der Industriestraße werden Trinkwasserleitungen verlegt, was die Sperrung notwendig macht, teilt die Pressestelle mit.
