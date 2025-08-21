Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wichtige Hauptstraße in Limbach-Oberfrohna wird gesperrt

Zwei Wochen lang wird die Straße des Friedens gesperrt.
Zwei Wochen lang wird die Straße des Friedens gesperrt. Bild: Symbolbild: studio v-zwoelf - stock.adobe.com
Zwei Wochen lang wird die Straße des Friedens gesperrt.
Zwei Wochen lang wird die Straße des Friedens gesperrt. Bild: Symbolbild: studio v-zwoelf - stock.adobe.com
Chemnitz Umland
Wichtige Hauptstraße in Limbach-Oberfrohna wird gesperrt
Redakteur
Von Julia Grunwald
Wegen der Verlegung von Trinkwasserleitungen ist die Straße des Friedens ab Montag nicht befahrbar. Wie lange dauern die Arbeiten?

Die Straße des Friedens in Limbach-Oberfrohna wird ab dem 25. August für zwei Wochen gesperrt. Betroffen ist die Kreuzung Industriestraße/Karlstraße. Im Zuge des Ausbaus der Industriestraße werden Trinkwasserleitungen verlegt, was die Sperrung notwendig macht, teilt die Pressestelle mit.
