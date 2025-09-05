Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Widerspruch zurückgewiesen: Chemnitzer Stadtverwaltung darf in Kaufhof ziehen

Bild: Toni Söll/Archiv
Kaufhof-Eigentümer Kurt Krieger, Oberbürgermeister Sven Schulze und der damalige Baubürgermeister Michael Stötzer einen Tag nach der Entscheidung des Stadtrates, die Ämter im Moritzhof und der Alten Post ab 2028 in die Kaufhaus-Immobilie umzusiedeln. Bild: Toni Söll/Archiv
Widerspruch zurückgewiesen: Chemnitzer Stadtverwaltung darf in Kaufhof ziehen
Von Benjamin Lummer
Mehrere Abteilungen des Rathauses wollen in etwa zwei Jahren in das leergezogene Kaufhaus umziehen. Der Stadtrat hatte dafür gestimmt, ein unterlegener Mitbewerber aber eine Nachprüfung gefordert.

Der Weg für den Umzug mehrerer städtischer Ämter in das frühere Kaufhof-Gebäude ist erst einmal frei. Die Vergabekammer der Landesdirektion Sachsen hat den Widerspruch – im Fachjargon Nachprüfungsantrag – zurückgewiesen. Zur Begründung hieß es, bei dem Vertrag zwischen Stadt und Eigentümer des Kaufhofs, der Krieger Gruppe, handele es...
