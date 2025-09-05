Widerspruch zurückgewiesen: Chemnitzer Stadtverwaltung darf in Kaufhof ziehen

Mehrere Abteilungen des Rathauses wollen in etwa zwei Jahren in das leergezogene Kaufhaus umziehen. Der Stadtrat hatte dafür gestimmt, ein unterlegener Mitbewerber aber eine Nachprüfung gefordert.

Der Weg für den Umzug mehrerer städtischer Ämter in das frühere Kaufhof-Gebäude ist erst einmal frei. Die Vergabekammer der Landesdirektion Sachsen hat den Widerspruch – im Fachjargon Nachprüfungsantrag – zurückgewiesen. Zur Begründung hieß es, bei dem Vertrag zwischen Stadt und Eigentümer des Kaufhofs, der Krieger Gruppe, handele es... Der Weg für den Umzug mehrerer städtischer Ämter in das frühere Kaufhof-Gebäude ist erst einmal frei. Die Vergabekammer der Landesdirektion Sachsen hat den Widerspruch – im Fachjargon Nachprüfungsantrag – zurückgewiesen. Zur Begründung hieß es, bei dem Vertrag zwischen Stadt und Eigentümer des Kaufhofs, der Krieger Gruppe, handele es...