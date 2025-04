Wie Chemnitz und die Region vom Wasserstoff profitieren sollen

Ursprünglich sollte bereits im Kulturhauptstadt-Jahr am Technopark Wasserstoff-Spitzenforschung betrieben werden. Die Labore werden jetzt zwar erst 2029 fertig, die Forschung startet in kleinem Rahmen dennoch in diesem Jahr.

Das Thema Wasserstoff muss in der Chemnitzer Wirtschaftsregion von zwei Seiten betrachtet werden. Frage 1: Wie entstehen neue Produkte, die in den Betrieben der Region hergestellt werden können? Frage 2: Wie kommt eine ausreichende Menge des Energieträgers in die Stadt, um die Industriebetriebe mit Wasserstoff zu versorgen? Für beides gibt es...