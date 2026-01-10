Wie ein Kunstwerk für eine nie gebaute Schule in Chemnitz doch noch seinen Platz fand

Die Grundschule Südlicher Sonnenberg hat farbige Akzente bekommen. Als Ergebnis eines Wettbewerbes wurde das Kunstwerk „Glasballon“ umgesetzt und am Freitag eingeweiht.

Beim Titel „Glasballon“ stellt man sich zunächst ein räumliches Gebilde vor, wie es zum Beispiel für die heimische Weinproduktion benutzt wird. Das Kunstwerk in der neuen Grundschule auf dem Sonnenberg aber ist flächenhaft und vielfarbig.