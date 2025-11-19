Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Wie Günter Weiß (93) aus Chemnitz in die „Freie Presse“ kam

Günter Weiß ist ein langjähriger „Freien Presse“-Leser und hat es nun in die Zeitung geschafft.
Günter Weiß ist ein langjähriger „Freien Presse“-Leser und hat es nun in die Zeitung geschafft. Bild: Andreas Seidel
Als der Chemnitzer anfing, Zeitung zu lesen, sah sie noch ein bisschen anders aus.
Als der Chemnitzer anfing, Zeitung zu lesen, sah sie noch ein bisschen anders aus. Bild: Freie Presse Archiv
Günter Weiß in jungen Jahren mit Zeitung.
Günter Weiß in jungen Jahren mit Zeitung. Bild: Andreas Seidel
Günter Weiß ist ein langjähriger „Freien Presse“-Leser und hat es nun in die Zeitung geschafft.
Günter Weiß ist ein langjähriger „Freien Presse“-Leser und hat es nun in die Zeitung geschafft. Bild: Andreas Seidel
Als der Chemnitzer anfing, Zeitung zu lesen, sah sie noch ein bisschen anders aus.
Als der Chemnitzer anfing, Zeitung zu lesen, sah sie noch ein bisschen anders aus. Bild: Freie Presse Archiv
Günter Weiß in jungen Jahren mit Zeitung.
Günter Weiß in jungen Jahren mit Zeitung. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Wie Günter Weiß (93) aus Chemnitz in die „Freie Presse“ kam
Redakteur
Von Erik Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem Anruf des betagten Rentners in der Redaktion machte sich der Leserobmann kurzentschlossen auf den Weg, um ihn persönlich kennenzulernen. So landete Günter Weiß schließlich in der Zeitung.

Der Anruf ging am Mittag ein, die Stimme klang schon etwas älter, aber immer noch recht vital. „Guten Tag, hier ist Weiß aus Chemnitz. Ich bin 93 und vermutlich der älteste Leser der Freien Presse“, stellte sich der Mann am anderen Ende der Leitung vor. Einmal habe er sich von der Zeitung schon losgesagt, das Abo gekündigt, weil er mit ihr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
08:47 Uhr
2 min.
Ifo: Wachsende Zahl von Unternehmen fürchtet um die Existenz
Am Bau läuft es wieder etwas besser. (Symbolbild)
Vielen Firmen fehlen Aufträge, und damit wird auch das Geld knapp. Die Sorgen nehmen zu.
09:00 Uhr
1 min.
Wie es bei den Straßenbau-Vorhaben in Reichenbach vorangeht
Das Bauvorhaben An der Kreuzleite ist fertiggestellt.
An der Kreuzleite ist der Bau abgeschlossen. Der Deckenbau am Rotschauer Weg kommt erst 2026 zum Zuge.
Gerd Betka
08:00 Uhr
3 min.
Treue „Freie Presse“-Leser aus Zwickau lernen digitale Ausgabe kennen: „Man kann sich der neuen Technik nicht verweigern.“
„Freie Presse“-Leser Heinrich und Eva Winter (r.) testen die Digitalausgabe der Zwickauer Zeitung.
Die „Freie Presse“ lädt langjährige Leser der gedruckten Ausgabe in die Zwickauer Geschäftsstelle ein. Beim Thema Digitalabo müssen die Mitarbeiterinnen Überzeugungsarbeit leisten.
Jim Kerzig
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
04.11.2025
4 min.
Der letzte Korbmacher von Chemnitz: Berufstätig mit 85
Günter Jahn ist der letzte Korbmacher von Chemnitz. Auch mit 85 Jahren findet er seine Arbeit vielfältig und hat Freude daran, wie zu Beginn seiner Ausbildung im Alter von 15 Jahren.
Weil ihm Arbeit Spaß macht, ist Günter Jahn auch im hohen Alter noch täglich in seiner Werkstatt anzutreffen. Seit seiner Jugend ist er Korbmacher und hat einige Veränderungen seines Handwerks erlebt.
Jana Peters
Mehr Artikel