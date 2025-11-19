Wie Günter Weiß (93) aus Chemnitz in die „Freie Presse“ kam

Nach einem Anruf des betagten Rentners in der Redaktion machte sich der Leserobmann kurzentschlossen auf den Weg, um ihn persönlich kennenzulernen. So landete Günter Weiß schließlich in der Zeitung.

Der Anruf ging am Mittag ein, die Stimme klang schon etwas älter, aber immer noch recht vital. „Guten Tag, hier ist Weiß aus Chemnitz. Ich bin 93 und vermutlich der älteste Leser der Freien Presse“, stellte sich der Mann am anderen Ende der Leitung vor. Einmal habe er sich von der Zeitung schon losgesagt, das Abo gekündigt, weil er mit ihr...