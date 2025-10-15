Wie ist der Chemnitzer Marktbaum durch das Kulturhauptstadt-Jahr gekommen?

Chemnitz
5,80 Meter ergab die letzte Messung im April. Nun, zum Ende eines verregneten Sommers, dafür mit vielen Festen, erfolgt der nächste Höhentest.
Gundermann-Lieder zur Kulturhauptstadt-Eröffnung, Hutfestival und Kulturhauptstadt-Marathon, all das hat der (noch) kleine Marktbaum in diesem Jahr miterlebt. Gestartet war er im April mit einer Höhe von 5,80 Meter in das Kulturhauptstadt-Jahr.
