Wie trauert man am besten? Was ein Star-Bestatter und ein Krankenhausseelsorger Chemnitzern rund ums Sterben raten

Eric Wrede räumt mit steifen Ritualen auf und propagiert eine neue Trauer-Kultur. Jetzt war der Spiegel-Bestseller-Autor im Clubkino Siegmar zu Gast und hatte eine einfühlsame Doku im Gepäck. Und auch Benno Saberniak rät zur Ehrlichkeit am Ende.

Je mehr Trauer man zulässt, umso heftiger erwischt sie einen. Aber umso aufgeräumter kann man auch damit umgehen: Das ist die Quintessenz eines Trauer-Abends in Chemnitz. Populärster Gast im Clubkino Siegmar: Bestatter Eric Wrede, der nicht nur Bestatter, sondern auch Buchautor, Podcaster und Moderator ist. Ende November erscheint eine Doku...