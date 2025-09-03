Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wie viel Apfelsaft wird es in diesem Jahr? Ein Ort im Erzgebirge ist im Apfelfieber

In Neukirchen dreht sich Mitte September alles um Äpfel. Bild: Daniel Vogl/dpa
In Neukirchen dreht sich Mitte September alles um Äpfel. Bild: Daniel Vogl/dpa
Chemnitz Umland
Wie viel Apfelsaft wird es in diesem Jahr? Ein Ort im Erzgebirge ist im Apfelfieber
Redakteur
Von Denise Märkisch
Am 19. September feiert Neukirchen sein traditionelles Familienapfelfest. Früchte können schon vorher abgegeben werden. Und es gibt sogar kleine Erntehelfer.

Wenn es in Kita und Hort in Neukirchen Apfelsaft gibt, dann wurde der in der Regel selbst gepresst – beim Apfelfamilienfest. Im vergangenen Jahr war die Ernte mager. Aber dieses Jahr verspricht richtig gut zu werden. Am Freitag ging die Apfelsaison offiziell los. In Neukirchen sollen Mitte September so viele Äpfel wie möglich zusammenkommen....
