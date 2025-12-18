Wie weiter mit den Öffnungszeiten in den Kunstsammlungen Chemnitz?

Chemnitz
Erst fürs ganze Jahr beschlossen und jetzt schrittweise zurückgenommen: Der zusätzliche Schließtag in den städtischen Museen war offenbar eine Fehlentscheidung – trotz knapper Kasse.
Ab 2026 sollten die sechs Häuser der Chemnitzer Kunstsammlungen einen zweiten Tag pro Woche geschlossen bleiben. Für Januar wurde das auf Initiative des Stadtrates wieder ausgesetzt. Jetzt will man im Rathaus einen Schritt weiter gehen. Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky schlägt vor, den zusätzlichen Schließtag neben dem Montag von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.