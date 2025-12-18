MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Wie weiter mit den Öffnungszeiten in den Kunstsammlungen Chemnitz?

Die Stadt Chemnitz will bei den Schließtagen in den Kunstsammlungen Chemnitz zurückrudern.
Die Stadt Chemnitz will bei den Schließtagen in den Kunstsammlungen Chemnitz zurückrudern. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Die Stadt Chemnitz will bei den Schließtagen in den Kunstsammlungen Chemnitz zurückrudern.
Die Stadt Chemnitz will bei den Schließtagen in den Kunstsammlungen Chemnitz zurückrudern. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Chemnitz
Wie weiter mit den Öffnungszeiten in den Kunstsammlungen Chemnitz?
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erst fürs ganze Jahr beschlossen und jetzt schrittweise zurückgenommen: Der zusätzliche Schließtag in den städtischen Museen war offenbar eine Fehlentscheidung – trotz knapper Kasse.

Ab 2026 sollten die sechs Häuser der Chemnitzer Kunstsammlungen einen zweiten Tag pro Woche geschlossen bleiben. Für Januar wurde das auf Initiative des Stadtrates wieder ausgesetzt. Jetzt will man im Rathaus einen Schritt weiter gehen. Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky schlägt vor, den zusätzlichen Schließtag neben dem Montag von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:02 Uhr
3 min.
Einbruch in Hotel im Erzgebirge: Polizei fasst Tatverdächtigen
Nach dem Einbruch im Berghotel Bärenstein haben Ermittler den mutmaßlichen Dieb geschnappt.
Zu Pfingsten wurde im Berghotel Bärenstein ein Tresor aus der Wand gerissen und 20.000 Euro wurden gestohlen. Der mutmaßliche Dieb ist geschnappt. Warum es für Bergwirt Dennis Feist dennoch nur ein schwacher Trost ist.
Patrick Herrl
12:00 Uhr
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
27.11.2025
3 min.
Nach großem Erfolg im Kulturhauptstadtjahr: Wird der zusätzliche Schließtag in den Kunstsammlungen Chemnitz doch noch abgewendet?
Eintritts-Aufkleber vorm Museum Gunzenhauser in Chemnitzer Innenstadt: Deutliches Zeichen für regen Zuspruch bei Besuchern.
Unter den Vertretern der Parteien im Stadtrat wachsen die Zweifel, ob der anstehende Sparkurs in den städtischen Museen nicht kontraproduktiv ist. Für Januar gibt es bereits einen ersten Kompromiss.
Michael Müller
18:03 Uhr
5 min.
Sachen gibt’s: Wie ein Atomkraftwerk beinahe den Traum eines Limbacher Triathleten vom Ironman auf Hawaii zerstörte
Da war die Welt noch in Ordnung: Alexander Kunze nach dem Zieleinlauf in Chattanooga Da dachte er noch, er habe die Quali für Hawaii 2026 gepackt.
Alexander Kunze hat schon sehr viel erlebt – tolle wie tragische Momente. In diesem Sommer kam eine weitere ziemlich verrückte Story dazu – mit einem Happy End, das nicht ganz billig war.
Thomas Reibetanz
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
In dem Chemnitzer Einkaufszentrum in der Innenstadt schließt schon bald der nächste Laden.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
28.11.2025
2 min.
Kunstsammlungen Chemnitz: Vier Mal so viele Besucher wie im Vorjahr
Allein die Munch-Schau, die von August bis Oktober in den Kunstsammlungen am Theaterplatz lief, lockte 84.000 Besucher an.
Besucherrekord in den Kunstsammlungen. Die Chefin Florence Thurmes spricht von einem außergewöhnlichen Jahr. Zahlreiche internationale Gäste kamen 2025 nach Chemnitz in die Kulturhauptstadt. Vor allem zwei Ausstellungen zogen und es gab einen digitalen Schub.
Susanne Kiwitter
Mehr Artikel