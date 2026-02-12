Windrad an A 72 bei Neukirchen im Erzgebirge steht: Wann es ans Netz geht

Der Turm samt Flügel ist nun fertig gebaut. Nach dem Innenausbau kann der Stromerzeuger ans Netz gehen.

Die letzten Arbeiten an den von außen sichtbaren Teilen des Windrads an der A 72 sind abgeschlossen. Dank der nahezu windstillen Bedingungen konnte die Montage bereits Anfang Februar erfolgen. Nun steht final der Innenausbau sowie die Einrichtung der Software, die das Windrad steuert, an. Sobald das erledigt ist, kann der Stromerzeuger für den...