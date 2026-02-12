MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Windrad an A 72 bei Neukirchen im Erzgebirge steht: Wann es ans Netz geht

Bild: Andreas Seidel
Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Windrad an A 72 bei Neukirchen im Erzgebirge steht: Wann es ans Netz geht
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Turm samt Flügel ist nun fertig gebaut. Nach dem Innenausbau kann der Stromerzeuger ans Netz gehen.

Die letzten Arbeiten an den von außen sichtbaren Teilen des Windrads an der A 72 sind abgeschlossen. Dank der nahezu windstillen Bedingungen konnte die Montage bereits Anfang Februar erfolgen. Nun steht final der Innenausbau sowie die Einrichtung der Software, die das Windrad steuert, an. Sobald das erledigt ist, kann der Stromerzeuger für den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:32 Uhr
2 min.
150 Millionen Euro für Drohnenhersteller Quantum Systems
Die von Quantum Systems hergestellte Aufklärungsdrohne "Vector AI" (Archiv)
Der Ukraine-Krieg bedeutet für Drohnenhersteller und Start-ups weltweit Hochkonjunktur. In Deutschland ist der Raum München ein Zentrum der Entwicklung für die unbemannten Flugkörper.
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
30.01.2026
4 min.
Neue Windrad-Pläne im Vogtland: Steht Landrat Thomas Hennig noch zu seinem Wort?
Landrat Thomas Hennig (Mitte) im Sommer 2025 bei Vertretern der Bürgerinitiative Neustadt: „Da stehe ich tausendprozentig hinter euch.“
Bei Weischlitz sind zwei Windräder geplant. Die Gemeinde lehnt das Vorhaben ab. Das Landratsamt will den Bau trotzdem genehmigen. Doch hatte sich Landrat Thomas Hennig (CDU) nicht nach dem Willen der Kommunen richten wollen? Wie er den Spagat jetzt erklärt.
Uwe Selbmann
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
18:30 Uhr
2 min.
Neue Stolpersteine in Neukirchen im Erzgebirge erinnern unter anderem an Euthanasie-Opfer der Nazis
Neukirchen wird im März neue Stolpersteine bekommen.
Es wird einer Frau aus Neukirchen gedacht, die wegen ihrer Beeinträchtigung in einer Tötungsanstalt starb. Zwei weitere Steine gelten Menschen, die von einem NS-Polizisten erschossen wurden.
Jonas Patzwaldt
30.01.2026
4 min.
Mega-Windrad an A 72: Welche Hürde der Bau in Neukirchen jetzt überwinden muss
Maik Hoffmann und rechts Adriana Schmidt von der Freiberger Firma Sabowind auf der Windrad-Baustelle an der A 72 nahe Neukirchen.
In der kommenden Woche sollen die Flügel sowie Generatoren angebracht werden. Woran es doch noch scheitern kann und was der Projektleiter zum Protest gegen Windräder sagt.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel