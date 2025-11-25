„Wir wollen diese Dinger nicht“: Warum Limbach-Oberfrohna keine digitalen Anzeigen an Bushaltestellen bekommt

Chemnitz Umland
Unter anderem die Haltestellen am Rathaus sollten mit digitalen Informationsanzeigen aufgerüstet werden. Der Stadtrat stimmte dagegen – obwohl die Mehrheit der Stadträte den ÖPNV kaum nutzt.
Von 27 Stadträten in Limbach-Oberfrohna ist eine Stadträtin regelmäßig mit Bussen unterwegs. Kati Vogel (Freie Wähler) nutzt den ÖPNV nach eigener Aussage ein bis zwei Mal pro Tag. Der Vorschlag des Rathauses sechs Haltestellen im Stadtgebiet mit digitalen Anzeigen und einer dynamischen Informationsanzeige auszustatten, stieß bei ihr auf...
