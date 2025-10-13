Wirtschaft: Wechsel an der Spitze im Chemnitzer Siemens-Werk

Im Werk für Kombinationstechnik geht der bisherige Manager Nils Kroemer in Rente. Auf ihn folgt ein Mann, der einiges an Erfahrung mitbringt.

Christian Grosch ist der neue Leiter des Werks für Kombinationstechnik von Siemens in Chemnitz. Das hat das Unternehmen am Montag bekanntgegeben. Der 57-Jährige folgt dem bisherigen Betriebsleiter Nils Kroemer. Dieser geht in den Ruhestand. Christian Grosch ist der neue Leiter des Werks für Kombinationstechnik von Siemens in Chemnitz. Das hat das Unternehmen am Montag bekanntgegeben. Der 57-Jährige folgt dem bisherigen Betriebsleiter Nils Kroemer. Dieser geht in den Ruhestand.