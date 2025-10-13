Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Wirtschaft: Wechsel an der Spitze im Chemnitzer Siemens-Werk

Christian Grosch ist neuer Leiter des Siemens-Werks in Chemnitz.
Christian Grosch ist neuer Leiter des Siemens-Werks in Chemnitz. Bild: Collage: Felix Hörhager/dpa/Siemens
Christian Grosch ist neuer Leiter des Siemens-Werks in Chemnitz.
Christian Grosch ist neuer Leiter des Siemens-Werks in Chemnitz. Bild: Collage: Felix Hörhager/dpa/Siemens
Chemnitz
Wirtschaft: Wechsel an der Spitze im Chemnitzer Siemens-Werk
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Werk für Kombinationstechnik geht der bisherige Manager Nils Kroemer in Rente. Auf ihn folgt ein Mann, der einiges an Erfahrung mitbringt.

Christian Grosch ist der neue Leiter des Werks für Kombinationstechnik von Siemens in Chemnitz. Das hat das Unternehmen am Montag bekanntgegeben. Der 57-Jährige folgt dem bisherigen Betriebsleiter Nils Kroemer. Dieser geht in den Ruhestand.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.07.2025
2 min.
Siemens gibt einen Standort in Chemnitz auf
Der Siemens-Standort befindet sich in der Rochlitzer Straße auf dem Gelände der Haase-Fabrik.
Der Konzern schließt eine Abteilung, die auf Funkortungssysteme spezialisiert ist. Insgesamt sollen in Chemnitz 90 Stellen wegfallen.
Benjamin Lummer
14.10.2025
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
25.09.2025
4 min.
Thyssenkrupp schließt Standorte in Chemnitz und Hohenstein-Ernstthal
Thyssen-Krupp in Hohenstein-Ernstthal.
Vor einer Woche hatten die Mitarbeiter noch in der Chemnitzer Innenstadt für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Das konnte die Entscheidung nicht verhindern. Der Betriebsrat hofft jetzt auf die Landesregierung.
Christian Mathea
15:15 Uhr
3 min.
Kinderpornografie: Warum ein Täter aus Mittelsachsen nicht ins Gefängnis muss
Fotos mit kinderpornografischem Inhalten hat ein Mann aus Mittelsachsen versendet. Ermittler haben die Aufnahmen auf seinem Mobiltelefon und anderen elektronischen Geräten gefunden.
Obwohl der 45-jährige Täter einschlägig vorbestraft ist, erhält er nach dem Urteil am Amtsgericht Döbeln erneut die Chance auf Bewährung. Eine Frage konnte durch ein psychiatrisches Gutachten aber nicht geklärt werden.
Jan Leißner
14.10.2025
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
15:17 Uhr
4 min.
Drastischer CO2-Anstieg in der Atmosphäre - Natur im Stress
Die Weltwetterorganisation WMO spricht von einem Teufelskreis. (Symbolbild)
Die WMO warnt: Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist 2024 so stark gestiegen wie nie zuvor. Was das für unser Klima bedeutet – und warum laut WMO ein Teufelskreis droht.
Christiane Oelrich, dpa
Mehr Artikel