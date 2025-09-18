Witwe zum Tod von Limbacher Malerunternehmer Hilmar Steinert: „Er hatte alles im Griff, außer der Krankheit“

Auf einer Baustelle begann 2006 die Liebe von Bärbel und Hilmar Steinert. Nach dem Tod des Malermeisters im August muss die Witwe allein weitermachen. Sie und Kollegen halten ihn als besondere Person in Erinnerung.

Die Wochenenden sind am schwierigsten. Dann ist Bärbel Steinert allein in ihrem Zuhause in Limbach-Oberfrohna. Ihr Mann, der Unternehmer Hilmar Steinert, fehlt im Haus. Am 29. August ist der Gründer der Malerwerkstätten Steinert im Alter von 74 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. „Er war ein Macher und hatte alles im Griff,...