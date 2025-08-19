Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Wo Frauen kein Rad fahren dürfen: Chemnitzer Paar radelt durch Afghanistan und begegnet den Taliban

Maria West und Philipp Springsguth durchqueren auf ihrer Fahrradweltreise auch das nicht ungefährliche Afghanistan.
Maria West und Philipp Springsguth durchqueren auf ihrer Fahrradweltreise auch das nicht ungefährliche Afghanistan. Bild: West/Springsguth
Maria West und Philipp Springsguth durchqueren auf ihrer Fahrradweltreise auch das nicht ungefährliche Afghanistan.
Maria West und Philipp Springsguth durchqueren auf ihrer Fahrradweltreise auch das nicht ungefährliche Afghanistan. Bild: West/Springsguth
Chemnitz
Wo Frauen kein Rad fahren dürfen: Chemnitzer Paar radelt durch Afghanistan und begegnet den Taliban
Von Jakob Nützler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem Fahrrad von Chemnitz nach Singapur – Maria West und Philipp Springsguth sind Abenteurer auf Weltreise. Sie passierten schon zwölf Länder, bis sie eine Planänderung nach Afghanistan führte. Was sie erlebten.

Sie verkauften ihr Wohnmobil und kündigten ihre Jobs, um sich diesen Traum zu erfüllen: Philipp Springsguth (25) und Maria West (28) radeln seit März durch Zentralasien. Über den Balkan, die Türkei, bis nach Afghanistan. Als sie der „Freie Presse“ schreiben, sind sie nach 6000 Kilometern gerade in Kabul. Was sie über das Land erzählen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
11:02 Uhr
3 min.
DIW-Chef fordert verpflichtendes soziales Jahr für Rentner
DIW-Präsident Marcel Fratzscher fordert von älteren Menschen mehr Solidarität mit der jungen Generation. (Archivbild)
Vom Wirtschaftsinstitut DIW kommt erneut ein brisanter Vorschlag. Wieder geht es um Rentner.
30.07.2025
4 min.
Youtube täglich und Kino für Dreijährige? Was eine Medienpädagogin in Chemnitz dazu sagt
„Mein erster Kinobesuch“ heißt ein Angebot im Chemnitzer Cinestar. Mona (6) und Maurice (3) kamen mit ihren Großeltern.
Ferien, lange Autofahrten, kitafrei – und die Bildschirme laufen heiß. Wie viel Medienzeit ist im Vorschulalter okay? Und ab wann dürfen Kinder ins Kino? Eine Chemnitzer Medienpädagogin gibt Auskunft.
Jakob Nützler
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
22.03.2025
4 min.
In 18 Monaten: Chemnitzer Paar will mit dem Fahrrad von Glösa nach Singapur fahren
Startklar: Maria West und Philipp Springsguth brechen am Samstag in unbekannte Gefilde auf.
Monatelang haben sich Philipp Springsguth und Maria West akribisch auf ihr großes Abenteuer vorbereitet. Am Samstag geht es los.
Jürgen Werner
11:11 Uhr
3 min.
Weg für Watzke frei: BVB-Präsident Lunow verzichtet
BVB-Präsident Lunow (l) macht den Weg für Watzke (r) frei. (Archivfoto)
Der Machtkampf ums Präsidentenamt bei Borussia Dortmund ist beendet. Reinhard Lunow tritt nicht wieder an, der Weg für Hans-Joachim Watzke ist damit frei. In einer Mitteilung nennt Lunow die Gründe.
Mehr Artikel