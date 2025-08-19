Wo Frauen kein Rad fahren dürfen: Chemnitzer Paar radelt durch Afghanistan und begegnet den Taliban

Mit dem Fahrrad von Chemnitz nach Singapur – Maria West und Philipp Springsguth sind Abenteurer auf Weltreise. Sie passierten schon zwölf Länder, bis sie eine Planänderung nach Afghanistan führte. Was sie erlebten.

Sie verkauften ihr Wohnmobil und kündigten ihre Jobs, um sich diesen Traum zu erfüllen: Philipp Springsguth (25) und Maria West (28) radeln seit März durch Zentralasien. Über den Balkan, die Türkei, bis nach Afghanistan. Als sie der „Freie Presse" schreiben, sind sie nach 6000 Kilometern gerade in Kabul. Was sie über das Land erzählen,...