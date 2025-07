Wo Tausende das Schwimmen lernten: 100 Jahre Sommerbad Neukirchen

Im August 1925 offiziell eröffnet, hat das Freibad im Süden von Chemnitz zahlreiche Umbauten hinter sich und lockt mittlerweile knapp 30.000 Gäste im Jahr an. Der neue Betreiber hat auch Ideen für die kalte Jahreszeit.

Nichtschwimmer dürften in Neukirchen eine seltene Spezies sein – im Gegensatz zu Wasserratten. Bereits vor über 100 Jahren machten sich die Mitglieder des Arbeiterschwimmvereins Gedanken, wie man den Jüngsten in der Gemeinde das Schwimmen beibringen könnte. Die Möglichkeiten waren allerdings begrenzt. Die Badestellen in der Würschnitz und...