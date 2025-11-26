Wohin mit Elektroschrott? Die häufigsten Fehler bei der Müllentsorgung in Chemnitz

Von Bränden in Müllautos liest man in letzter Zeit häufiger. Der Grund: Falsche Entsorgung von Elektronik in schwarzen Tonnen. Aber das ist nicht das einzige Problem, mit dem die Abfallentsorger tagtäglich zu kämpfen haben.

Gelbe Tonne, blaue Tonne, braune Tonne, schwarze Tonne: Die Deutschen sind Weltmeister im Mülltrennen. Allerdings trägt nicht jeder gleichermaßen zur richtigen Entsorgung des Hausmülls bei – sei es aus Unwissenheit oder aus Nachlässigkeit. Das Team der Abfallberatung im Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb (ASR) bietet deshalb... Gelbe Tonne, blaue Tonne, braune Tonne, schwarze Tonne: Die Deutschen sind Weltmeister im Mülltrennen. Allerdings trägt nicht jeder gleichermaßen zur richtigen Entsorgung des Hausmülls bei – sei es aus Unwissenheit oder aus Nachlässigkeit. Das Team der Abfallberatung im Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb (ASR) bietet deshalb...