Wohin mit Elektroschrott? Die häufigsten Fehler bei der Müllentsorgung in Chemnitz

Chemnitz
Von Bränden in Müllautos liest man in letzter Zeit häufiger. Der Grund: Falsche Entsorgung von Elektronik in schwarzen Tonnen. Aber das ist nicht das einzige Problem, mit dem die Abfallentsorger tagtäglich zu kämpfen haben.
Gelbe Tonne, blaue Tonne, braune Tonne, schwarze Tonne: Die Deutschen sind Weltmeister im Mülltrennen. Allerdings trägt nicht jeder gleichermaßen zur richtigen Entsorgung des Hausmülls bei – sei es aus Unwissenheit oder aus Nachlässigkeit. Das Team der Abfallberatung im Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb (ASR) bietet deshalb...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.