Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Wohin mit Elektroschrott? Die häufigsten Fehler bei der Müllentsorgung in Chemnitz

Alte Handys, blinkende Turnschuhe, Rasierapparate, Haushaltstechnik und andere Elektronik gehören nicht in die schwarze Tonne.
Alte Handys, blinkende Turnschuhe, Rasierapparate, Haushaltstechnik und andere Elektronik gehören nicht in die schwarze Tonne. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Anja Clauß (links) und Susann Rennhak von der Abfallberatung des ASR erklären Bürgern, wie sie Elektroschrott richtig entsorgen können.
Anja Clauß (links) und Susann Rennhak von der Abfallberatung des ASR erklären Bürgern, wie sie Elektroschrott richtig entsorgen können. Bild: Toni Söll
Auf vielen Elektro-Geräten wie auf diesem Rasierapparat steht drauf, dass sie nicht in die Tonne dürfen.
Auf vielen Elektro-Geräten wie auf diesem Rasierapparat steht drauf, dass sie nicht in die Tonne dürfen. Bild: Toni Söll
Die braune Tonne wird am häufigsten stehengelassen, weil sich darin Plastiktüten befinden.
Die braune Tonne wird am häufigsten stehengelassen, weil sich darin Plastiktüten befinden. Bild: Patrick Seeger/dpa
In Ballen gepresster Aluminiumabfall aus der Gelben Tonne. Mit einem thermischen Verfahren wird daraus wieder Aluminium.
In Ballen gepresster Aluminiumabfall aus der Gelben Tonne. Mit einem thermischen Verfahren wird daraus wieder Aluminium. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Alte Handys, blinkende Turnschuhe, Rasierapparate, Haushaltstechnik und andere Elektronik gehören nicht in die schwarze Tonne.
Alte Handys, blinkende Turnschuhe, Rasierapparate, Haushaltstechnik und andere Elektronik gehören nicht in die schwarze Tonne. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Anja Clauß (links) und Susann Rennhak von der Abfallberatung des ASR erklären Bürgern, wie sie Elektroschrott richtig entsorgen können.
Anja Clauß (links) und Susann Rennhak von der Abfallberatung des ASR erklären Bürgern, wie sie Elektroschrott richtig entsorgen können. Bild: Toni Söll
Auf vielen Elektro-Geräten wie auf diesem Rasierapparat steht drauf, dass sie nicht in die Tonne dürfen.
Auf vielen Elektro-Geräten wie auf diesem Rasierapparat steht drauf, dass sie nicht in die Tonne dürfen. Bild: Toni Söll
Die braune Tonne wird am häufigsten stehengelassen, weil sich darin Plastiktüten befinden.
Die braune Tonne wird am häufigsten stehengelassen, weil sich darin Plastiktüten befinden. Bild: Patrick Seeger/dpa
In Ballen gepresster Aluminiumabfall aus der Gelben Tonne. Mit einem thermischen Verfahren wird daraus wieder Aluminium.
In Ballen gepresster Aluminiumabfall aus der Gelben Tonne. Mit einem thermischen Verfahren wird daraus wieder Aluminium. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Chemnitz
Wohin mit Elektroschrott? Die häufigsten Fehler bei der Müllentsorgung in Chemnitz
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von Bränden in Müllautos liest man in letzter Zeit häufiger. Der Grund: Falsche Entsorgung von Elektronik in schwarzen Tonnen. Aber das ist nicht das einzige Problem, mit dem die Abfallentsorger tagtäglich zu kämpfen haben.

Gelbe Tonne, blaue Tonne, braune Tonne, schwarze Tonne: Die Deutschen sind Weltmeister im Mülltrennen. Allerdings trägt nicht jeder gleichermaßen zur richtigen Entsorgung des Hausmülls bei – sei es aus Unwissenheit oder aus Nachlässigkeit. Das Team der Abfallberatung im Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb (ASR) bietet deshalb...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:07 Uhr
6 min.
Erfolge, Depressionen, Liebe – Carpendale blickt zurück
Howard Carpendale hat die Autobiografie "Unerwartet" veröffentlicht. (Archivbild)
Von tiefen Krisen bis großer Liebe: Carpendale gewährt in seiner Autobiografie Einblicke, die überraschen – und auch schockieren. Was ihn geprägt und gerettet hat.
Cordula Dieckmann, dpa
04.06.2025
4 min.
Volle Container, leere Kassen, verunsicherte Bürger: Das Problem mit den Altkleidern in Chemnitz
DRK-Vorstand Pierre Bartsch in der Kleiderkammer. Genügend Kleidung gibt es dort. An mehreren Orten in der Stadt (im Foto: Hauptmannplatz) quellen Sammelcontainer anderer Firmen über.
Das DRK sammelt Altkleider und gibt sie an Bedürftige weiter. An Material fehlt es derzeit nicht. Dafür geht das Geld aus. Woran liegt das?
Benjamin Lummer
16:09 Uhr
1 min.
Vortrag zur Wissenszirkulation im Montanwesen in Freiberg
Kolloquium im Wernerbau.
Die Leiterin des Universitätsarchivs, Dr. Dr. Annett Wulkow Moreira da Silva, spricht über die Kontakte von Sachsen zu Spanien und Portugal.
Stephan Lorenz
17:00 Uhr
1 min.
Chemnitz: Entsorger gibt Tipps zur Wiederverwertung von Elektroaltgeräten
Ein Elektroschrott-Container im Stadtgebiet von Chemnitz.
Am 25. und 27. November informiert der Chemnitzer Entsorgungsbetrieb ASR über die Möglichkeiten der Abgabe von Elektroschrott.
Uwe Rechtenbach
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel