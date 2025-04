Zehn Hexenfeuer in Chemnitz: Diese Regeln gelten heute Nacht

An vielen Orten können sich die Chemnitzer an Hexenfeuern erfreuen. Doch für die Sicherheit gibt es strenge Auflagen.

Wer am Mittwochabend durch Chemnitz spaziert, wird vielerorts auf Flammen und Funken treffen. An insgesamt zehn Standorten hat das Ordnungsamt der Stadt für die Walpurgisnacht am 30. April sogenannte Brauchtumsfeuer erlaubt. Neben den bekannten Feuern in Röhrsdorf, Rabenstein, Einsiedel und am Harthweg ist auch das Sachsenfeuer in der Innenstadt...