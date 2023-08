Zehn Tore für Deutschland, dann musste er fliehen: Ausstellung in Chemnitz gedenkt jüdischer Sportler

In der Zeit des Nationalsozialismus wurden auch Sportler verfolgt, die für ihr Land zuvor Weltklasseleistungen erbracht hatten. Am Freitag wurde eine Ausstellung eröffnet, die an sie erinnert.

17 Figuren zieren seit dem Ende der vergangenen Woche den Bahnhofsvorplatz in Chemnitz. Am Freitag wurde die Wanderausstellung „Zwischen Erfolg und Verfolgung" mit einer Vernissage eröffnet. Gezeigt werden Sportler in Lebensgröße. Auf der Vorderseite ist ihr Abbild zu sehen, auf der Rückseite wird ihre Geschichte erzählt und von ihren...