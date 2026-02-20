Zehntausende Euro Schaden nach Unfall am Chemnitz-Center in Röhrsdorf

Chemnitz
Ein Verkehrsunfall hatte zwei Verletzte und einen sehr hohen Sachschaden zur Folge.
Bei einem Unfall im Chemnitzer Ortsteil Röhrsdorf sind zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Donnerstagmittag. Eine Audi-Fahrerin (67 Jahre alt) war auf der Ringstraße aus Richtung Einkaufspassage in Richtung Wildparkstraße unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein Renault (Fahrer 71...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.