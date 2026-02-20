MENÜ
  • Zehntausende Euro Schaden nach Unfall am Chemnitz-Center in Röhrsdorf

In Röhrsdorf krachten zwei Fahrzeuge an einer Kreuzung zusammen.
In Röhrsdorf krachten zwei Fahrzeuge an einer Kreuzung zusammen. Bild: Symbolbild: Patrick Seeger/dpa
Chemnitz
Zehntausende Euro Schaden nach Unfall am Chemnitz-Center in Röhrsdorf
Redakteur
Von Denise Märkisch
Ein Verkehrsunfall hatte zwei Verletzte und einen sehr hohen Sachschaden zur Folge.

Bei einem Unfall im Chemnitzer Ortsteil Röhrsdorf sind zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Donnerstagmittag. Eine Audi-Fahrerin (67 Jahre alt) war auf der Ringstraße aus Richtung Einkaufspassage in Richtung Wildparkstraße unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein Renault (Fahrer 71...
