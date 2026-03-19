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Polizeieinsatz auf dem Netto-Parkplatz auf dem Chemnitzer Sonnenberg.
Polizeieinsatz auf dem Netto-Parkplatz auf dem Chemnitzer Sonnenberg. Foto: Harry Haertel
Polizeieinsatz auf dem Netto-Parkplatz auf dem Chemnitzer Sonnenberg.
Polizeieinsatz auf dem Netto-Parkplatz auf dem Chemnitzer Sonnenberg. Foto: Harry Haertel
Chemnitz
Zeitgleich: Zwei Gewalttaten auf dem Sonnenberg in Chemnitz
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
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Im Stadtteil Sonnenberg ist es zu zwei gleichzeitigen Polizeieinsätzen gekommen. Grund sind eine Schlägerei und ein schwerer Raub an zwei verschiedenen Orten gewesen.

Zwei Straftaten haben am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr im Stadtteil Sonnenberg für gleichzeitige Polizeieinsätze gesorgt. Laut Polizei sind die Täter in beiden Fällen flüchtig.
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