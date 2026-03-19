Zeitgleich: Zwei Gewalttaten auf dem Sonnenberg in Chemnitz

Chemnitz
Im Stadtteil Sonnenberg ist es zu zwei gleichzeitigen Polizeieinsätzen gekommen. Grund sind eine Schlägerei und ein schwerer Raub an zwei verschiedenen Orten gewesen.
Zwei Straftaten haben am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr im Stadtteil Sonnenberg für gleichzeitige Polizeieinsätze gesorgt. Laut Polizei sind die Täter in beiden Fällen flüchtig.
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