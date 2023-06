Zerrieben zwischen Ukrainekrieg und Wagenknecht: Linke in Chemnitz verzeichnet massiven Mitgliederschwund

Die Linke in Chemnitz verliert massiv Mitglieder. Der Kreisverband ist nach eigenen Angaben innerhalb von drei Jahren um mehr als ein Fünftel geschrumpft. Gehörten Anfang 2020 noch rund 700 Chemnitzerinnen und Chemnitzer der Partei an, so waren es zu Beginn dieses Jahres bereits weniger als 550. Damit ist die Linke aber noch immer die mit Abstand...