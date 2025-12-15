MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der aufgesprengte Zigarettenautomat an der Ernst-Enge-Straße wurde von der Polizei gesichert.
Der aufgesprengte Zigarettenautomat an der Ernst-Enge-Straße wurde von der Polizei gesichert. Bild: Jan Härtel
Der aufgesprengte Zigarettenautomat an der Ernst-Enge-Straße wurde von der Polizei gesichert.
Der aufgesprengte Zigarettenautomat an der Ernst-Enge-Straße wurde von der Polizei gesichert. Bild: Jan Härtel
Chemnitz
Zigarettenautomat in Gablenz gesprengt
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In dem Automaten wurde eine noch unbekannte Substanz zur Detonation gebracht. Kurz vorher haben Unbekannte einen anderen Automaten aufgehebelt.

Chemnitz.

Am Montagvormittag ist der Polizei ein aufgesprengter Zigarettenautomat an der Ernst-Enge-Straße gemeldet worden. In dem Gerät wurde eine noch unbekannte Substanz zur Zündung gebracht. Ob und wie viele Tabakwaren die Täter mitgenommen haben, muss noch ermittelt werden. An die Geldkassetten im Automaten gelangten die Unbekannten nicht. Ein in der Nähe geparkter Citroën wurde infolge der Detonation beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro.

Einen Tag zuvor meldete die Polizei einen aufgehebelten Zigarettenautomaten an der Scheffelstraße nahe einer Kleingartenanlage. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. (cma)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.11.2025
1 min.
Zigarettenautomat in Freiberg gesprengt
Die Polizei ermittelt zur Sprengung eines Zigarettenautomaten.
Die Polizei ermittelt zu einem Vorfall an der Thomas-Mann-Straße. Was ist bislang dazu bekannt geworden?
Steffen Jankowski
15.12.2025
4 min.
Erzgebirge: Friseurmeisterin schließt Salon in Annaberger Innenstadt nach Jahrzehnten
Carmen Götz wird „Carmens Haarstudio“ in Annaberg zum Jahresende schließen.
Am 31. Dezember wird „Carmens Haarstudio“ in der Annaberger Fußgängerzone zum letzten Mal öffnen. Inhaberin Carmen Götz geht in den Ruhestand. Was sich im Zentrum der Kreisstadt noch ändert.
Annett Honscha
08.12.2025
1 min.
Kriminalpolizei sucht Zeugen einer Automatensprengung in Flöha
In Flöha ist ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Die Polizei sucht Zeugen.
Ein Zigarettenautomat wurde in Flöha aufgesprengt. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Ein weißer BMW X3 könnte der Schlüssel zur Aufklärung sein.
Holk Dohle
15.12.2025
4 min.
Händler auf dem Plauener Weihnachtsmarkt können ihre Buden abends länger öffnen: Wie wird das angenommen?
Eric Nüßners Familie hat dieses Jahr den Traditionsimbiss von Uwe Zeithammel neben der Pyramide übernommen. Zum Team gehören auch Jenny Lorenz (links) und Celine Bülow.
Der Plauener Weihnachtsmarkt hat täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Wer möchte, darf seine Bude abends auch länger in Betrieb lassen. Doch wie läuft’s damit? Die „Freie Presse“ hat sich bei einigen Händlern umgehört.
Sabine Schott
08:16 Uhr
1 min.
Mit Pyrotechnik: Zigarettenautomat in Zwickau-Marienthal gesprengt
Zahlreiche Zigaretten haben Täter nach der Sprengung eines Automaten in Zwickau gestohlen.
Der Wert der Beute beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich. Der Tatort befindet sich an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
08:19 Uhr
5 min.
Brückentage: So holen Sachsen 2026 am meisten Urlaub für sich heraus
Wer im kommenden Jahr ein paar Brückentage clever einsetzt, kann deutlich länger Urlaub machen. In Sachsen lohnt sich dabei auch ein Blick auf die Woche rund um den Buß und Bettag.
2026 fallen viele Feiertage nicht besonders günstig für Arbeitnehmer. Sachsen, die die Brückentage im kommenden Jahr clever für sich nutzen, können aber ihren Urlaub leicht fast verdoppeln. Die „Freie Presse“ zeigt, wie das geht.
Jürgen Becker
Mehr Artikel