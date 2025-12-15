Zigarettenautomat in Gablenz gesprengt

In dem Automaten wurde eine noch unbekannte Substanz zur Detonation gebracht. Kurz vorher haben Unbekannte einen anderen Automaten aufgehebelt.

Chemnitz. Am Montagvormittag ist der Polizei ein aufgesprengter Zigarettenautomat an der Ernst-Enge-Straße gemeldet worden. In dem Gerät wurde eine noch unbekannte Substanz zur Zündung gebracht. Ob und wie viele Tabakwaren die Täter mitgenommen haben, muss noch ermittelt werden. An die Geldkassetten im Automaten gelangten die Unbekannten nicht. Ein in der Nähe geparkter Citroën wurde infolge der Detonation beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro.

Einen Tag zuvor meldete die Polizei einen aufgehebelten Zigarettenautomaten an der Scheffelstraße nahe einer Kleingartenanlage. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. (cma)