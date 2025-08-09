Zugausfälle auf der RE6-Strecke Chemnitz - Leipzig: Bahnverkehr erneut gestört – Hunderte Fahrgäste betroffen

Chemnitz
Nach mehreren Wochen mit weitgehend störungsfreiem Betrieb sorgte der Regionalexpress zwischen Leipzig und Chemnitz am Samstag für Ärger bei Reisenden. Wegen technischer Probleme ließ die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) zahlreiche Verbindungen ausfallen.
Am Samstag ist jeder dritte Zug zwischen Chemnitz und Leipzig und umgekehrt ausgefallen. Ein Ersatzverkehr konnte offenbar nicht eingerichtet werden. Zwar war angekündigt, dass die Störungen bis zum frühen Abend behoben sein sollten, doch die Ausfälle hielten bis zum späten Abend an.
