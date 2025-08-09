Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zugausfälle auf der RE6-Strecke Chemnitz - Leipzig: Bahnverkehr erneut gestört – Hunderte Fahrgäste betroffen

Ein Regionalexpress fährt auf dem Weg nach Leipzig durch Chemnitz-Wittgensdorf.
Ein Regionalexpress fährt auf dem Weg nach Leipzig durch Chemnitz-Wittgensdorf.
Chemnitz
Zugausfälle auf der RE6-Strecke Chemnitz - Leipzig: Bahnverkehr erneut gestört – Hunderte Fahrgäste betroffen
Von Ingolf Wappler
Nach mehreren Wochen mit weitgehend störungsfreiem Betrieb sorgte der Regionalexpress zwischen Leipzig und Chemnitz am Samstag für Ärger bei Reisenden. Wegen technischer Probleme ließ die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) zahlreiche Verbindungen ausfallen.

Am Samstag ist jeder dritte Zug zwischen Chemnitz und Leipzig und umgekehrt ausgefallen. Ein Ersatzverkehr konnte offenbar nicht eingerichtet werden. Zwar war angekündigt, dass die Störungen bis zum frühen Abend behoben sein sollten, doch die Ausfälle hielten bis zum späten Abend an.
