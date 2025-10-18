Zum 100. Geburtstag von Justin Sonder: Infotafel auf dem Brühl in Chemnitz enthüllt

Chemnitz
Am 18. Oktober wäre der Holocaustüberlebende 100 Jahre alt geworden. Auf dem Brühl erinnert nun auch eine Infotafel an den 2020 verstorbenen Chemnitzer Ehrenbürger.
„Er hat es geliebt, zu feiern“, sagte Kerstin Claus über ihren Vater Justin Sonder. Der Auschwitz-Überlebende feierte sogar zweimal im Jahr seinen Geburtstag. Im April, anlässlich seiner Befreiung aus dem Konzentrationslager, und klassisch im Oktober. Am Samstag wäre der 2020 verstorbene Sonder 100 Jahre alt geworden.
