Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  • Zum 100. Geburtstag von Justin Sonder: Infotafel auf dem Brühl in Chemnitz enthüllt

OB Sven Schulze zitierte Sonder: „Wer denkt, es kann sich nicht wiederholen, der irrt.“
OB Sven Schulze zitierte Sonder: „Wer denkt, es kann sich nicht wiederholen, der irrt."
OB Sven Schulze zitierte Sonder: „Wer denkt, es kann sich nicht wiederholen, der irrt.“
OB Sven Schulze zitierte Sonder: „Wer denkt, es kann sich nicht wiederholen, der irrt."
Chemnitz
Zum 100. Geburtstag von Justin Sonder: Infotafel auf dem Brühl in Chemnitz enthüllt
Redakteur
Von Erik Anke
Am 18. Oktober wäre der Holocaustüberlebende 100 Jahre alt geworden. Auf dem Brühl erinnert nun auch eine Infotafel an den 2020 verstorbenen Chemnitzer Ehrenbürger.

„Er hat es geliebt, zu feiern“, sagte Kerstin Claus über ihren Vater Justin Sonder. Der Auschwitz-Überlebende feierte sogar zweimal im Jahr seinen Geburtstag. Im April, anlässlich seiner Befreiung aus dem Konzentrationslager, und klassisch im Oktober. Am Samstag wäre der 2020 verstorbene Sonder 100 Jahre alt geworden.
