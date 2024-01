Zusammenstoß zwischen Bus und Pkw in Chemnitz: Insasse schwer verletzt

Der Unfall passierte Freitagnachmittag auf der Zwickauer Straße. Ein 65-Jähriger musste nach der Kollision ins Krankenhaus gebracht werden.

Chemnitz.

Auf der Zwickauer Straße, vor der Kreuzung Oberfrohnaer Straße, in Chemnitz sind am Freitag, gegen 17 Uhr ein Bus und ein Pkw kollidiert. Eine 72-Jährige befuhr mit ihrem Audi die Zwickauer Straße in Richtung Oberfrohnaer Straße. Als die Audifahrerin den Fahrstreifen zur Linksabbiegespur in Richtung Jagdschänkenstraße wechselte, kam es laut Polizei Chemnitz zum Zusammenstoß mit einem Linienbus. Der Fahrer des Busses musste eine Vollbremsung machen, wodurch ein 65-jähriger Fahrgast im Inneren stürzte und sich schwer verletzte. Der Mann musste nach Polizeiangaben in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Bus und am Pkw entstand aufgrund der Kollision ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. (hh/suki/golf/grun)