Zwei Altkleidercontainer brennen in Adorf: Setzt sich eine Brandserie fort?

In den ersten Monaten des Jahres hatten in Adorf bereits mehrere Container gebrannt. Mittwochnacht musste die Feuerwehr erneut mehrmals ausrücken.

Lange Zeit war Ruhe eingekehrt. In der Nacht zum Mittwoch musste die Feuerwehr Adorf jedoch wieder brennende Altkleidercontainer löschen. Wie die Feuerwehr mitteilt, mussten die Kameraden zum ersten Mal am Dienstag gegen 22.30 Uhr auf den Penny-Parkplatz in Adorf ausrücken, weil dort ein Altkleidercontainer in Flammen stand. Gegen 1 Uhr erfolgte...