Zwei Autos nach Unfall in Limbach abschleppreif

12.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz einer Kollision auf der Jägerstraße. Eine Verletzte musste vor Ort behandelt werden.

Es gab am Freitag bereits einen Unfall an der Jägerstraße. Als ein 82-jähriger Toyota-Fahrer gegen 18 Uhr daran vorbeifahren wollte, kollidierte er mit einem entgegenkommenden Opel. Wie die Polizei mitteilt, wurde die 32-jährige Beifahrerin im Opel bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und erhielt vor Ort medizinische Betreuung. Beide...