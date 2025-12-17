Zwei Chemnitzer Glückspilze gewinnen im Lotto

Chemnitz
Lotto Sachsen vermeldet zwei Spieler, die vorfristige Weihnachtsgeschenke gewonnen haben.
Zwei Menschen aus Chemnitz haben am vergangenen Wochenende besonderes Glück gehabt: Jeder von ihnen gewann in der Gewinnklasse 3 (fünf Richtige plus Superzahl), wie eine Sprecherin von Lotto Sachsen mitteilt. Die Treffer wurden bei der Samstagsziehung von „6 aus 49“ erzielt. Jeder Gewinn war mit exakt 9603 Euro dotiert. Kurz vor Weihnachten...
