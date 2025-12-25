Zwei junge Männer mit grünen Daumen: Experten aus Chemnitz fahren zur Weltmeisterschaft nach Shanghai

Das Handwerk an der frischen Luft ist für Mark-Aurel Spalek und Lennard Weitzmann das größte. Die beiden sind die amtierenden Deutschen Meister in ihrem Fach. Und 2026 zeigen sie in China, was sie drauf haben.

Wer einen hat, kann sich glücklich schätzen. Er ist in den letzten Jahren – vor allem auch in der Pandemiezeit – zur grünen Wohlfühloase geworden: der Garten. „Er ist für viele ein Ruhepool, wo man sich wirklich entspannen kann", sagt Lennard Weitzmann. Sein Kollege Mark-Aurel Spalek ergänzt: „Der Garten ist letztlich auch ein...