  • Zwei junge Männer mit grünen Daumen: Experten aus Chemnitz fahren zur Weltmeisterschaft nach Shanghai

Mark-Aurel Spalek (li.) und Lennard Weitzmann sind die deutschen Meister im Garten- und Landschaftsbau.
Mark-Aurel Spalek (li.) und Lennard Weitzmann sind die deutschen Meister im Garten- und Landschaftsbau. Bild: Steffi Hofmann
Die beiden Sachsen auf dem Weg zum Deutschen Meister. 2026 geht es nach China zur Weltmeisterschaft.
Die beiden Sachsen auf dem Weg zum Deutschen Meister. 2026 geht es nach China zur Weltmeisterschaft. Bild: AuGaLa Reidel
Mark-Aurel Spalek und Lennard Weitzmann an ihrer Arbeitsstätte, der Firma Wirth & Wiener in Chemnitz.
Mark-Aurel Spalek und Lennard Weitzmann an ihrer Arbeitsstätte, der Firma Wirth & Wiener in Chemnitz. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz
Zwei junge Männer mit grünen Daumen: Experten aus Chemnitz fahren zur Weltmeisterschaft nach Shanghai
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Handwerk an der frischen Luft ist für Mark-Aurel Spalek und Lennard Weitzmann das größte. Die beiden sind die amtierenden Deutschen Meister in ihrem Fach. Und 2026 zeigen sie in China, was sie drauf haben.

Wer einen hat, kann sich glücklich schätzen. Er ist in den letzten Jahren – vor allem auch in der Pandemiezeit – zur grünen Wohlfühloase geworden: der Garten. „Er ist für viele ein Ruhepool, wo man sich wirklich entspannen kann“, sagt Lennard Weitzmann. Sein Kollege Mark-Aurel Spalek ergänzt: „Der Garten ist letztlich auch ein...
