Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Marc-Aurel Spalek und Lennard Weitzmann (v. l.) haben es geschafft: Sie sind Deutsche Meister.
Marc-Aurel Spalek und Lennard Weitzmann (v. l.) haben es geschafft: Sie sind Deutsche Meister. Bild: BGL/Braun
Marc-Aurel Spalek und Lennard Weitzmann (v. l.) haben es geschafft: Sie sind Deutsche Meister.
Marc-Aurel Spalek und Lennard Weitzmann (v. l.) haben es geschafft: Sie sind Deutsche Meister. Bild: BGL/Braun
Marienberg
Sie sind Deutschlands beste Landschaftsgärtner: Nun geht es für zwei Erzgebirger nach China
Redakteur
Von Georg Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lennard Weitzmann und Marc-Aurel Spalek können ihr Glück kaum fassen, sie sind Deutsche Meister im Garten- und Landschaftsbau. Ihr nächstes Ziel: der Weltmeistertitel.

Der Jubel ist riesig gewesen. Zwar hatten sich Lennard Weitzmann und Marc-Aurel Spalek akribisch auf die Deutsche Meisterschaft im Garten- und Landschaftsbau vorbereitet. Dass sie den Wettkampf für sich entscheiden würden, konnte dann aber doch niemand ahnen. Die beiden Erzgebirger dürfen sich nun nicht nur Deutsche Meister nennen, sondern auch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:32 Uhr
2 min.
Brandstiftung an Bahn-Schaltkasten? Ermittler suchen Zeugen
Die Ermittlungen zu der mutmaßlich vorsätzlichen Brandstiftung an einem Sicherungskasten eines Stellwerks in Lehrte bei Hannover dauern an.
Eine zerstörte Kabelanlage nahe Hannover hat für massive Beeinträchtigungen im Bahnverkehr geführt. Welche Erkenntnisse haben die Ermittler?
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
18:00 Uhr
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:28 Uhr
6 min.
Israels Militär beginnt Bodenoffensive in Stadt Gaza
Das israelische Militär rückt auf die Stadt Gaza vor.
Das Militär rückt in Richtung des Stadtzentrums von Gaza vor. Nach schweren Angriffen ist von Dutzenden Toten die Rede. In der Stadt befinden sich noch Hunderttausende Zivilisten.
18:00 Uhr
3 min.
Aus dem Erzgebirge nach Südamerika: Ausstellung zeigt argentinisches Kulturerbe
Heiner Stephani spielte zur Ausstellungseröffnung auf einem Bandoneon.
In Olbernhau können Besucher die Ausstellung „Musik muss sei“ besuchen. Viele Instrumente daraus wurden einst in der Stadt hergestellt. Dazu zählt das Bandoneon.
Liv Grete Willsch
Mehr Artikel