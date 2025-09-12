Sie sind Deutschlands beste Landschaftsgärtner: Nun geht es für zwei Erzgebirger nach China

Marienberg
Lennard Weitzmann und Marc-Aurel Spalek können ihr Glück kaum fassen, sie sind Deutsche Meister im Garten- und Landschaftsbau. Ihr nächstes Ziel: der Weltmeistertitel.
Der Jubel ist riesig gewesen. Zwar hatten sich Lennard Weitzmann und Marc-Aurel Spalek akribisch auf die Deutsche Meisterschaft im Garten- und Landschaftsbau vorbereitet. Dass sie den Wettkampf für sich entscheiden würden, konnte dann aber doch niemand ahnen. Die beiden Erzgebirger dürfen sich nun nicht nur Deutsche Meister nennen, sondern auch...
