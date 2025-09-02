Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Limbach-Oberfrohna

Eine Skoda-Fahrerin geriet in Limbach-Oberfrohna auf Abwege.
Eine Skoda-Fahrerin geriet in Limbach-Oberfrohna auf Abwege. Bild: Stefan Puchner/dpa
Eine Skoda-Fahrerin geriet in Limbach-Oberfrohna auf Abwege.
Eine Skoda-Fahrerin geriet in Limbach-Oberfrohna auf Abwege. Bild: Stefan Puchner/dpa
Chemnitz Umland
Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Limbach-Oberfrohna
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Skoda blieb am Ende auf dem Dach liegen. Was auf der Hohensteiner Straße passierte.

Eine Böschung runter, gegen einen Zaun und dann überschlagen: Am späten Montagnachmittag ist auf der Hohensteiner Straße in Limbach-Oberfrohna ein schwerer Unfall passiert. Laut Bericht der Polizeidirektion Zwickau am Dienstag war gegen 17.05 Uhr ein Skoda von der Autobahn A4 kommend in Höhe des Hausgrundstückes 75 in einer leichten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
09:05 Uhr
4 min.
Alle Konzerte abgesagt: DDR-Schlagerikone Veronika Fischer wendet sich mit traurigen Worten an ihre Fans
So sang sie sich in die Herzen vieler Fans: Die (ost-)deutsche Sängerin Veronika Fischer im Studio des DDR-Rundfunks in Ost-Berlin, aufgenommen im Jahr 1974.
Ihre Fans sind in Sorge: DDR-Schlagerlegende Veronika Fischer hat alle Auftritte abgesagt. Ist es ein Abschied für immer?
Jürgen Becker
17.08.2025
1 min.
Zwischen Limbach-Oberfrohna und Hartmannsdorf: Wieder kracht es beim Auffahren auf die A 72
Wegen eines Vorfahrtfehlers hat es auf der S 242 an der Auffahrt zur A 72 gekracht.
Die S 242 ist eine unfallträchtige Strecke. Was am Samstagnachmittag dort passiert ist.
Susanne Kiwitter
30.08.2025
1 min.
Unfall an Zubringer zur A 72 bei Limbach-Oberfrohna – hoher Schaden
Der Unfall ereignete sich am Freitag bei Limbach-Oberfrohna.
Nach der Kollision an einer Kreuzung mussten zwei Autos abgeschleppt werden.
Michael Müller
Mehr Artikel