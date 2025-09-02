Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Limbach-Oberfrohna

Ein Skoda blieb am Ende auf dem Dach liegen. Was auf der Hohensteiner Straße passierte.

Eine Böschung runter, gegen einen Zaun und dann überschlagen: Am späten Montagnachmittag ist auf der Hohensteiner Straße in Limbach-Oberfrohna ein schwerer Unfall passiert. Laut Bericht der Polizeidirektion Zwickau am Dienstag war gegen 17.05 Uhr ein Skoda von der Autobahn A4 kommend in Höhe des Hausgrundstückes 75 in einer leichten...